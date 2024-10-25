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عاجل الاعلام العبري: الرد الإسرائيلي على إيران "قريب وآت"

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 25-10-2024 01:03 ص
الوكيل الإخباري-  قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل يبدو أنها وصلت إلى ذروتها في التحضير للهجوم على إيران، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران "قريب وآت".اضافة اعلان


وأوضحت أن سلاح الجو أجرى مناورات والجبهة الداخلية أجرت مناقشات والدفاعات جاهزة لأي رد إيراني، معتبرة أن طهران تدرك على ما يبدو أن الرد الإسرائيلي يقترب وتواصل جهودها لمحاولة تقليصه.

وقال المصدر ذاته إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تهيئة الجمهور لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي خلال فترة قصيرة.
 
gnews

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