عاجل الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

الثلاثاء 2026-03-03 05:13 م

الثلاثاء، 03-03-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري- أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذاراً مبكراً، إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد باتجاه إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ومنطقة البحر الميت.

 
 


