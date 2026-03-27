الجمعة 2026-03-27 01:39 م

عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

الجمعة، 27-03-2026 01:30 م

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله الجمعة إن الملاحة "من وإلى موانئ حلفاء وداعمي "إسرائيل والولايات المتحدة " محظورة عبر أي ممر مائي أو إلى أي وجهة.

وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي مرور عبر الممر المائي سيواجه إجراءات صارمة.


وأفادت وسائل إعلام بأن ثلاث سفن حاويات من جنسيات مختلفة أعيدت من مضيق هرمز بعد تحذيرات من البحرية التابعة للحرس الثوري.

 
 


عربي ودولي عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

