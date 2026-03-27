عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله الجمعة إن الملاحة "من وإلى موانئ حلفاء وداعمي "إسرائيل والولايات المتحدة " محظورة عبر أي ممر مائي أو إلى أي وجهة.

اضافة اعلان

وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي مرور عبر الممر المائي سيواجه إجراءات صارمة.