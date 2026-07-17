الجمعة 2026-07-17 11:29 م

عاجل القيادة المركزية الأمريكية تشن الجولة السابعة من الضربات على إيران

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أرشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) شن جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران لليلة السابعة على التوالي، وفقا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت القيادة في بيان عبر منصة "إكس": "شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة من الضربات ضد إيران لليلة السابعة على التوالي".

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وأكدت "سنتكوم" أن "الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".


وتأتي هذه الضربات ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة التي بدأت في 8 يوليو الجاري، والتي تستهدف منشآت عسكرية وبنية تحتية إيرانية، ردا على ما تصفه واشنطن بـ"التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز"، فيما ترد طهران بقصف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.


ولم تقدم "سنتكوم" تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الضربات الجديدة، أو حجم الخسائر الناجمة عنها، لكنها أكدت استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف المرسومة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين البلدين، وسط استمرار تبادل الضربات على جبهات متعددة، في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، وتهديده بتوسيع نطاق الحرب في حال استمرار طهران في ما وصفه بـ"الأعمال العدائية".

 
 


gnews

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