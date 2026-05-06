عاجل ترامب: إذا لم توافق إيران على اتفاق إنهاء الحرب فإن القصف سيبدأ

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا وافقت طهران على مقترح وقف الحرب فإن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران.

اضافة اعلان

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير.