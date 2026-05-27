عاجل ترامب: إما اتفاق قريب مع إيران وإلا استئناف الحرب

وخلال حديثه في اجتماع لإدارته في البيت الأبيض، قال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، رغم إعلانه في نهاية الأسبوع أن الاتفاق بات قريبا.
وصرّح ترامب "إيران تسعى بشدة، فهم (الإيرانيون) يريدون بشدة إبرام اتفاق. حتى الآن لم يتوصلوا إلى ذلك. نحن غير راضين" عن المقترحات المقدمة، مبديا ثقته بتلقي مقترحات جديدة من شأنها أن ترضي الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
وأضاف "إما يحصل ذلك، وإما سيتعيّن علينا أن نحسم الأمر"، في إشارة إلى تنفيذ التهديد باستئناف العمليات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط، وجرى تعليقها بموجب وقف لإطلاق النار ساري المفعول منذ الثامن من نيسان.
وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين "يتفاوضون وهم منهكو القوى".
