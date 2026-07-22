عاجل ترامب: لا نريد السيطرة على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد السيطرة على مضيق هرمز لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

اضافة اعلان