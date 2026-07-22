الأربعاء 2026-07-22 11:20 م

عاجل ترامب: لا نريد السيطرة على مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد السيطرة على مضيق هرمز لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

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وقال ترامب: حققنا تقدما في إيران ونعمل على ضمان ألا تتمكن مجددا من تكرار ما فعلته بحق كثيرين.

 
 


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