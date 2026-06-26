عاجل ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة في هرمز وارتكاب "انتهاك أخرق" لوقف النار

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 4 طائرات مسيّرة على الأقل نحو سفن تعبر مضيق هرمز"، مشيرا الى أن إحداها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها، لكنها تمكنت من متابعة طريقها.
وأضاف أن القوات الأميركية "أسقطت 3 مسيّرات.
ومن الواضح أن هذا انتهاك أخرق لاتفاقنا لوقف إطلاق النار".
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