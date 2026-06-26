عاجل ترامب يتهم إيران بمهاجمة سفينة في هرمز وارتكاب "انتهاك أخرق" لوقف النار

08:36 م

الوكيل الإخباري- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، معتبرا ذلك "انتهاكا أخرق" للتفاهم بين البلدين، فيما يُرجح أنه إشارة إلى هجوم وقع الخميس. اضافة اعلان





وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 4 طائرات مسيّرة على الأقل نحو سفن تعبر مضيق هرمز"، مشيرا الى أن إحداها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها، لكنها تمكنت من متابعة طريقها.



وأضاف أن القوات الأميركية "أسقطت 3 مسيّرات.



ومن الواضح أن هذا انتهاك أخرق لاتفاقنا لوقف إطلاق النار".









