عاجل ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام (في 9 و10 و11 أيار) في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وقال ترامب إن "الاحتفال في روسيا بمناسبة يوم النصر، ولكن هو بالمثل في أوكرانيا، لأنهم كانوا جزءا كبيرا وعاملا في الحرب العالمية الثانية".
وأضاف، أن وقف إطلاق النار سيتضمن "تعليقًا لجميع الأنشطة القتالية"، بالإضافة إلى "عملية تبادل للأسرى تشمل 1000 أسير من كل دولة".
وأوضح ترامب، أنه قدم هذا الطلب مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال ترامب، إن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأوسع نطاقًا لا تزال مستمرة.
