عاجل ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي ردا على غرامات استهدفت شركات أميركية

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقا غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة "آبل"، و3 مليارات دولار على "ميتا"، و2.5 مليار دولار على "أمازون"، إلى جانب غرامات على شركات أخرى، مشيرا إلى أن "غوغل" أُبلغت مؤخرا بفرض غرامة جديدة بقيمة مليار دولار، ليرتفع إجمالي الغرامات المفروضة عليها إلى أكثر من 18 مليار دولار، وفق قوله.
واعتبر ترامب أن هذه الممارسات "غير قانونية وتمييزية للغاية"، قائلا إنها بدأت "بهذا المستوى" خلال السنة الأولى من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أنها "لن تستمر" في ظل إدارته.
وشدد على أن الولايات المتحدة "ليست حصالة أموال لأوروبا"، مضيفا أن التحقيق المرتقب سيستهدف ما وصفه بـ"نهب الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين".
وأكد ترامب أن الاتحاد الأوروبي "سيدفع ثمنا باهظا" بسبب ما وصفه بالسلوك "غير القانوني وغير الأخلاقي"، مشيرا إلى أن العقوبات "ستُلغى بالكامل"، وأن إدارته تتوقع فرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن".
وفرض الاتحاد الأوروبي الخميس، غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
وغرم التكتل المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو؛ بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين "بعد هذا القرار، نريد ضمان وجود مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار أيضا".
وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أن غوغل ما تزال تواصل تفضيل خدماتها الخاصة، موضحا أن الغرامة الثانية تغطي الفترة ما بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
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