عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو
الثلاثاء، 02-06-2026 02:17 م
الوكيل الإخباري-   كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول المحادثة المتوترة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين.اضافة اعلان


ونفى مصدر من فريق نتنياهو كان حاضراً في المكالمة الهاتفية ما ورد في تسريبات سابقة، مؤكداً أن ترامب لم يوجّه أي كلام شخصي لنتنياهو، كأن يتهمه بأنه "مكروه في جميع أنحاء العالم" أو أن يزعم أنه "ينقذه من السجن".

وصف المصدر الأجواء بأنها كانت متوترة بالفعل، حيث تناول الطرفان شكاواهما المتبادلة بشأن التغريدات التي نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مكالمة مطوّلة جرت في الليلة السابقة.

فقد اشتكى ترامب من أن تغريدة نتنياهو توحي بأن الحرب الإسرائيلية مستمرة بكامل قوتها، باستثناء الهجمات في العاصمة اللبنانية بيروت. بينما اشتكى نتنياهو من أن منشور ترامب يوحي بأن إسرائيل أوقفت إطلاق النار بشكل كامل على جميع الجبهات.

ووفقاً للمصدر، فقد أوضح ترامب خلال المحادثة أنه من الصعب عرض موقف إسرائيل للعالم بالشكل الصحيح، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الكراهية تجاهها.

وفي ختام المكالمة، انتهى الطرفان إلى اتفاقيات تتعهد بموجبها إسرائيل بالامتناع عن شن أي هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك شريطة ألا تتعرض لهجوم داخل حدودها.
 
 


