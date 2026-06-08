عاجل دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان بعد غارات جوية إسرائيلية

04:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد – الاثنين، شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. اضافة اعلان





وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الهجوم جاء بتوجيهات من هيئة الاستخبارات العسكرية.

وسُمع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وفق التلفزيون الإيراني.



وكانت إيران قد أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.



وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.





