عاجل شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى الكيان حتى نوفمبر المقبل

02:24 م

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شركة الطيران البريطانية "إيزي جت" قررت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. اضافة اعلان





ويأتي تعليق الرحلات بسبب المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المستمرة والتي تتسبب بشكل مستمر في إغلاق الأجواء إلى الشرق الأوسط .



وكالات

