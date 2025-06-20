عاجل شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى الكيان حتى نوفمبر المقبل

ويأتي تعليق الرحلات بسبب المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المستمرة والتي تتسبب بشكل مستمر في إغلاق الأجواء إلى الشرق الأوسط .
وكالات
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