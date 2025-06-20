الجمعة 2025-06-20 02:39 م
 

عاجل شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى الكيان حتى نوفمبر المقبل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 20-06-2025 02:24 م
الوكيل الإخباري-  أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شركة الطيران البريطانية "إيزي جت" قررت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان


ويأتي تعليق الرحلات بسبب المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المستمرة والتي تتسبب بشكل مستمر في إغلاق الأجواء إلى الشرق الأوسط .

وكالات
 
gnews

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