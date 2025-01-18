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عاجل صاروخ يمني باتجاه تل أبيب يعلق الملاحة بمطار بن غوريون - فيديو

صاروخ فرط صوتي يمني عابر للقارات
صاروخ فرط صوتي يمني عابر للقارات
السبت، 18-01-2025 11:39 ص
الوكيل الإخباري-    قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوت وسط البلاد ناجمة عن إطلاق صاروخ من اليمن.اضافة اعلان


و"تضامنا مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
 
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