عاجل صاروخ يمني باتجاه تل أبيب يعلق الملاحة بمطار بن غوريون - فيديو

و"تضامنا مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
هروب جماعي للمستوطنين من شاطئ يافا المحتلة بعد تفعيل صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخي يمني#وقف_اطلاق_النار #غزة_تنتصر #اليمن #تل_أبيب #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/X5BEFH4d63— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 18, 2025
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