السبت 2025-05-24 05:53 م
 

عاجل عطل عالمي يشل منصة "X" .. والسبب لا يزال مجهولًا

منصة التواصل الاجتماعي "إكس"
منصة التواصل الاجتماعي "إكس"
 
السبت، 24-05-2025 04:17 م
الوكيل الإخباري-   شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعًا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت.اضافة اعلان


وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ يوم السبت.

وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ: "حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقًا على تسريح نحو 80% من القوى العاملة.

وتُعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.

سكاي نيوز
 
gnews

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منصة التواصل الاجتماعي "إكس"

عربي ودولي عاجل عطل عالمي يشل منصة "X" .. والسبب لا يزال مجهولًا



 
 





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