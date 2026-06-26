عاجل غروسي: اتفاق واشنطن وطهران يتيح لمفتشينا الوصول للمواقع النووية الإيرانية

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الجمعة، على ضرورة اعتماد نظام تحقق "معمق للغاية" في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.

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وقال غروسي متحدثا للصحفيين في اليابان "أعتقد أن هدف هذا الاتفاق (الإيراني الأميركي) هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، وحكومة إيران أعلنت بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك".



وتابع "لكن النوايا غير كافية بالطبع. يجب أن نعتمد نظام تحقق معمق للغاية ... ما أن يكون ذلك ممكنا".

وقال غروسي إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات.