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عاجل قرار جديد من الفيفا بشأن زجاجات المياه في كأس العالم 2026

قرار جديد من الفيفا بشأن زجاجات المياه في كأس العالم 2026
قرار جديد من الفيفا بشأن زجاجات المياه في كأس العالم 2026
 
السبت، 06-06-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، السماح للجماهير في مباريات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة للاستخدام لمرة واحدة إلى الملاعب، وذلك بعد أيام من قراره حظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية.اضافة اعلان


وأوضح الاتحاد أن المشجعين سيسمح لهم بحمل زجاجة بلاستيكية بسعة 600 مل داخل الملاعب، مجدداً التأكيد على أن الزجاجات الصلبة أو القابلة لإعادة الاستخدام ستظل محظورة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا، هيمو شيرغي، إن هذا القيد يستند إلى اعتبارات السلامة والأمن، موضحاً أن الزجاجات تعد من بين عدة أشياء قد تشكل خطراً في حال إلقائها.

وجاء هذا التوضيح بعد تحديث الفيفا لمدونة قواعد السلوك داخل الملاعب هذا الأسبوع، متراجعاً عن توجيهات سابقة كانت تسمح بدخول الزجاجات البلاستيكية الشفافة الفارغة القابلة لإعادة الاستخدام.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بين الجماهير بشأن الحفاظ على الترطيب خلال المباريات، لا سيما في الملاعب التي يتوقع أن تتجاوز فيها الحرارة 25 درجة مئوية.

وأكد الفيفا أن المدن المستضيفة ستوفر إجراءات للتخفيف من الحرارة في محيط الملاعب، تشمل نقاطاً لتوزيع المياه، ومناطق للرش بالماء، وخياماً للتبريد، مشيراً إلى أن أسعار المياه داخل الملاعب ستظل متماشية مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تقام في هذه الملاعب.

وينطلق المونديال الخميس بمباراة تجمع المكسيك وضيفتها جنوب إفريقيا، على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي.
 
 


gnews

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