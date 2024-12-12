عاجل مصدر يكشف عن مكان تواجد عائلة الأسد في روسيا

ويرفض الكرملين التعليق على مكان تواجد الأسد بالضبط، ولكن في تحقيق أُجري عام 2019، زعمت مجموعة مكافحة الفساد العالمية أن أفراد عائلة الأسد اشتروا ما لا يقل عن 19 شقة في ناطحات سحاب بمنطقة مدينة موسكو.
وتشبه موسكو إلى حد ما الحي المالي، لكن ناطحات السحاب في موسكو لا توفر مساحات مكتبية للشركات الكبرى فحسب، بل توجد بها أيضًا مبانٍ سكنية تتضمن شقق فاخرة للغاية.
وكانت عائلة الأسد مرتبطة بالعاصمة الروسية لسنوات. فالابن الأكبر للديكتاتور، حافظ بشار الأسد، يدرس في جامعة موسكو الحكومية.
ووجد التحقيق أطروحة لابن الرئيس بشار الأسد من تلك الجامعة حول موضوع الرياضيات والفيزياء على الإنترنت. كما أن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي الروسية تبين أن الأطروحة تمت مناقشتها منذ أقل من أسبوعين، في 29 نوفمبر.
وفي نفس اليوم الذي نوقشت فيه الأطروحة، سيطرت المعارضة على حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، مما أشار آنذاك إلى نهاية نظام الأسد الخاطفة وربما نهاية دور روسيا كقوة مهيمنة في سوريا والشرق الأوسط.
arabic.cnn
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