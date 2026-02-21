عاجل مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

10:33 ص

الوكيل الإخباري- نفّذت الولايات المتحدة ضربة جديدة في المحيط الهادئ الجمعة، استهدفت قاربا كان يستخدم لتهريب المخدّرات وفقا لها، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أعلنت القوات الأميركية في إطار حملة مستمرة منذ ستة أشهر.





وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه بضلوعها بالتهريب في بداية أيلول/ سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وتدمير عشرات القوارب حتى الآن.



وتصرّ إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم "إرهابيي المخدّرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية. لكنها لم تقدم دليلا قاطعا على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلا حادا حول قانونية الضربات.



ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يُعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.





