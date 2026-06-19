الجمعة 2026-06-19 09:57 م

عاجل هيئة البث الإسرائيلية: قذيفة لحزب الله قتلت ضابطا و3 جنود في دبابة

هيئة البث الإسرائيلية: قذيفة لحزب الله قتلت ضابطا و3 جنود في دبابة
ارشيفية
 
الجمعة، 19-06-2026 08:53 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تحقيقا أجراه جيش الاحتلال أظهر استهداف عناصر لحزب الله دبابة بقذيفة مضادة للدروع مما أسفر عن مقتل ضابط و 3 جنود. اضافة اعلان
 
 


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