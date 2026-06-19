عاجل هيئة البث الإسرائيلية: قذيفة لحزب الله قتلت ضابطا و3 جنود في دبابة

08:53 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تحقيقا أجراه جيش الاحتلال أظهر استهداف عناصر لحزب الله دبابة بقذيفة مضادة للدروع مما أسفر عن مقتل ضابط و 3 جنود. اضافة اعلان







