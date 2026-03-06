عاجل واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج

وأعلن المسؤول الأميركي أن "هذه المعلومات خاطئة".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس بأن مسيّرات أطلقها الحرس الثوري أصابت حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المتمركزة في منطقة الخليج.
ولم يقدّم التلفزيون معلمومات إضافية في هذا الصدد.
والإثنين، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أصاب حاملة الطائرات بأربعة صواريخ، فأكّدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها مجرّد "كذبة".
