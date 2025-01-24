 
الجمعة 2025-01-24 02:51 م
 

عاجل وزير سعودي يتحدث عن تفاصيل استثمار 600 مليار دولار بأميركا

وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم
وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم
الجمعة، 24-01-2025 02:42 م
الوكيل الإخباري- قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، الجمعة، إن مبلغ 600 مليار دولار الذي ذكره ولي العهد ويتعلق بأميركا يشمل استثمارات ومشتريات من القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان


وأضاف الإبراهيم خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" إن هذه الخطوة تعكس العلاقات القوية بين البلدين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد أبدى رغبة المملكة في تعزيز استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية بمبلغ 600 مليار دولار على الأقل.

وأجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا مع ترامب بحثا خلاله سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان هنأ ترامب خلال الاتصال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى "قدرة إدارة فخامة الرئيس (ترامب) بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية".

والخميس، قال ترامب، إنه سيطلب من السعودية زيادة استثماراتها في أميركا إلى تريليون دولار.

وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال ترامب إنه سيطلب من السعودية زيادة الحزمة المخصصة للاستثمارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى تريليون دولار.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم

عربي ودولي عاجل وزير سعودي يتحدث عن تفاصيل استثمار 600 مليار دولار بأميركا

جمع من أنصار الرئيس المعزول ينظمون وقفة احتجاجية أمام مكان اعتقاله

عربي ودولي الادعاء بكوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول

جانب من التكريم

أخبار محلية سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة

أرشيفية

أخبار محلية الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء

تهجير أهالي مخيم جنين قسرياً

فلسطين الاحتلال يمهل سكان مخيم جنين حتى الساعة الثانية ظهرا لإخلائه

مدارس غزة تضررت بشدة بسبب العمليات العسكرية

فلسطين الأونروا: 1.9 مليونا نزحوا في غزة و660 ألف طفل بلا دراسة

تعبيرية

اقتصاد محلي 386 مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال ترامب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية



 




الأكثر مشاهدة