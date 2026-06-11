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عاجل وكالة مهر: الحرس الثوري ينفذ هجوما بالصواريخ والمسيّرات

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 03:03 ص

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة مهر الإيرانية عن تنفيذ الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي على البلاد.

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وقالت الوكالة إن القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.


وأشارت إلى أن تنوع مواقع الإطلاق واتساع بنك الأهداف من أبرز الابتكارات العملياتية التي اعتمدها الحرس الثوري في المرحلة الأولى من عملياته الليلة.

 
 


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