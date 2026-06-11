عاجل وكالة مهر: الحرس الثوري ينفذ هجوما بالصواريخ والمسيّرات

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة مهر الإيرانية عن تنفيذ الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي على البلاد.

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وقالت الوكالة إن القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.