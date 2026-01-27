عاصفة شتوية تلغي وتؤخر آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

ووفقا لبيانات شركة سيريوم لتحليلات الطيران، تم إلغاء ما يقرب من 19 % من الرحلات الجوية المقررة قبل المساء.
وأظهرت بيانات من موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية إلغاء حوالي 5220 رحلة وتأخير أكثر من 6500 بحلول المساء، وذلك بعد إلغاء 11 ألف رحلة يوم الأحد، وهو أعلى إجمالي يومي منذ جائحة كوفيد-19.
وأدت العاصفة الشتوية العاتية، التي شهدت تساقط الثلوج من نيو مكسيكو إلى نيو إنغلاند، إلى إصابة معظم شرق الولايات المتحدة بالشلل وأودت بحياة 18 شخصا على الأقل. ومن المتوقع أن يستمر البرد القارس في بعض المناطق خلال الأسبوع.
