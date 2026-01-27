الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

عاصفة شتوية تلغي وتؤخر آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

عاصفة شتوية في الولايات المتحدة
عاصفة شتوية في الولايات المتحدة
 
الثلاثاء، 27-01-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   أدت عاصفة شتوية قوية تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة مصحوبة بمطر متجمد وتساقط كثيف للثلوج إلى إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية الاثنين.اضافة اعلان


ووفقا لبيانات شركة سيريوم لتحليلات الطيران، تم إلغاء ما يقرب من 19 % من الرحلات الجوية المقررة قبل المساء.

وأظهرت بيانات من موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية إلغاء حوالي 5220 رحلة وتأخير أكثر من 6500 بحلول المساء، وذلك بعد إلغاء 11 ألف رحلة يوم الأحد، وهو أعلى إجمالي يومي منذ جائحة كوفيد-19.

وأدت العاصفة الشتوية العاتية، التي شهدت تساقط الثلوج من نيو مكسيكو إلى نيو إنغلاند، إلى إصابة معظم شرق الولايات المتحدة بالشلل وأودت بحياة 18 شخصا على الأقل. ومن المتوقع أن يستمر البرد القارس في بعض المناطق خلال الأسبوع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال هل يخضع الاحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب بمزيد من خفض الفائدة؟

فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى

طب وصحة فيروس قاتل ظهر في الهند.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيره المصري في عمّان

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيره المصري في عمّان

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وزير العمل: الحكومة تعزز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم

أخبار محلية وزير العمل: الحكومة تعزز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم

ارشيفية

عربي ودولي رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا

معبر رفح يفجّر أزمة داخل حكومة نتنياهو

فلسطين معبر رفح يفجّر أزمة داخل حكومة نتنياهو



 






الأكثر مشاهدة