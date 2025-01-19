عاصفة شتوية خطيرة تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية للاستنفار

وأعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية فيل مورفي، أمس السبت، حالة الطوارئ في الولاية، حيث ستشهد المنطقة عاصفة شتوية وثلوج كثيفة ودرجات حرارة منخفضة خطيرة من الاثنين إلى الأربعاء.
وقال مكتب الحاكم: "من المتوقع أن تصل تراكمات الثلوج من 8 إلى 12 بوصة في أجزاء من الولاية، مع برودة شديدة. نتوقع أن تتسبب عاصفة شتوية قوية بثلوج كثيفة ابتداء من صباح الأحد، مع درجات حرارة منخفضة بشكل خطير يوم الاثنين، تستمر حتى يوم الأربعاء".
وختم البيان: "كما هو الحال دائما، أحث جميع سكان نيوجيرسي على توخي الحذر واتباع جميع بروتوكولات السلامة والبقاء بعيدا عن الطرق ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية".
من جهة أخرى، قرر حاكم لويزيانا، جيف لاندري، إعلان حالة الطوارئ، تحسُّبا للطقس الشتوي، ودعا سكان لويزيانا إلى الاستعداد ومراقبة توقعات الطقس.
ودفعت التوقعات بتساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المسؤولين في بالتيمور إلى إلغاء موكب مارتن لوثر كينغ جونيور السنوي في المدينة الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الاثنين.
ودفعت برودة الطقس المتوقعة في واشنطن العاصمة إلى نقل حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي.
ومثلما حدث في وقت سابق من هذا الشهر، فإن هذه الموجة الباردة الأخيرة تأتي جراء اضطراب في الدوامة القطبية، وهي حلقة الهواء البارد التي عادة ما تكون محصورة حول القطب الشمالي.
في هذه الأثناء، ستتحرك الثلوج عبر أجزاء من وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، بدءا من وسط المحيط الأطلسي يوم الأحد وتنتشر نحو مدينة نيويورك وإلى نيو إنغلاند، في وقت لاحق من ذلك اليوم.
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