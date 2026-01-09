عاصفة "غوريتي" تضرب بريطانيا برياح عاتية وثلوج كثيفة

وسجّلت العاصفة رياحاً بلغت سرعتها 99 ميلاً في الساعة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إلى إصدار تحذير أحمر نادر من رياح "خطرة وعاصفة" في جنوب غرب إنجلترا، في خطوة تعكس خطورة الأحوال الجوية.
وحذّر مسؤولون في منطقة ويست ميدلاندز من "أسوأ تساقط للثلوج منذ عقد"، حيث تراوحت سماكة الثلوج بين 5 و10 سنتيمترات اليوم الجمعة، مع توقعات بوصولها إلى 15–25 سنتيمتراً في بعض المناطق.
ووفقاً لبيانات الشبكة البريطانية الوطنية للكهرباء، بقي أكثر من 43 ألف منزل من دون كهرباء في جنوب غرب انجلترا، بينما انقطع التيار عن نحو 14 ألف منزل في ويست ميدلاندز، و530 منزلاً في ويلز.
كما سُجل انقطاع الكهرباء عن أكثر من 450 عنواناً في إيست ميدلاندز مع بداية صباح الجمعة.
وفي قطاع الطيران، أكد مطار برمنغهام إعادة فتح المدرج جزئياً مع تشغيل خدمات محدودة، داعياً المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.
كما أعلن مطار إيست ميدلاندز، في بيان إعادة فتح مدرجه بعد إغلاقه طوال الليل نتيجة تراكم الثلوج الكثيفة.
وتواصل السلطات وفرق الطوارئ جهودها لإزالة الأشجار المتساقطة وفتح الطرق، في وقت يُنصح فيه السكان بتجنب السفر غير الضروري واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية حتى تحسّن الأحوال الجوية.
