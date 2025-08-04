عاصفة "فلوريس" تضرب إسكتلندا وتعطّل حركة النقل

10:14 م

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الوكيل الإخباري- اجتاحت العاصفة "فلوريس" مناطق واسعة من إسكتلندا مصحوبة برياح عاتية بلغت سرعتها 107 أميال في الساعة ما تسبب باضطرابات في حركة النقل، شملت انقلاب مركبات وإغلاق عدد من الطرق الحيوية. اضافة اعلان





وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن "فلوريس" ضربت مرتفعات إسكتلندا، فيما ذكرت صحيفة "التلغراف" أن الرياح العاتية تسببت بانقلاب كرفانات على الطرق واقتلاع أشجار.



ودخل تحذير "كهرماني" من خطر يهدد الحياة حيّز التنفيذ ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وحركة القطارات والعبّارات، في حين أغلقت شبكة السكك الحديدية عدة خطوط، وتم تقليص الجداول الزمنية.



وألغت شركة "سيريوم" للطيران 68 رحلة جوية في مطارات المملكة المتحدة حتى ظهر اليوم.



