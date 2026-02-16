الإثنين 2026-02-16 09:11 ص

عاصفة في نيوزيلندا تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف

نيوزيلندا
نيوزيلندا
 
الإثنين، 16-02-2026 07:58 ص
الوكيل الإخباري-   تسبّبت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الاثنين بتعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبّارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.اضافة اعلان


وأعلن المطار إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ولنجتون، عاصمة البلاد، صباح الاثنين، وأفادت وسائل الإعلام بأنّ شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.

وقالت السلطات إنّ الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنجتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار واسعة النطاق.

ومنذ مطلع الأسبوع، يجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية عدة مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة. وتم العثور على رجل ميت السبت في سيارة مغمورة بالمياه على الطريق السريع.
 
 


