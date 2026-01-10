السبت 2026-01-10 01:45 م

عاصفة موسكو الثلجية تاريخية تحطم أرقاما قياسية عمرها 56 عاما

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   شهدت العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة أعنف عاصفة ثلجية منذ أكثر من نصف قرن أدت إلى شلل تام في حركة النقل البري والجوي، وفقا لمركز "فوبوس" للأرصاد الجوية.

وأفاد يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في المركز، بأن كمية الهطول المطري بلغت 22 ملم خلال 24 ساعة فقط، ما يعادل 42% من المعدل الشهري المعتاد لشهر يناير، مسجلة رقما قياسيا جديدا للـ9 من يناير يتجاوز الرقم السابق المسجل عام 1976 والبالغ 12.9 ملم.

وأوضح تيشكوفيتس أن العاصفة كانت على بعد ملليمتر واحد فقط من مساواة الرقم القياسي اليومي لكامل شهر يناير، الذي ما زال صامدا منذ عام 1970، مؤكدا أن موسكو لم تشهد "جحيما ثلجيا" بهذه الحدة في منتصف الشتاء منذ 56 عاما.

وبلغ ارتفاع الثلوج المتراكمة حديثا في العاصمة 23 سنتيمترا في المتوسط خلال يوم واحد، بينما سجلت بعض مناطق موسكو الكبرى معدلات أعلى، حيث بلغت في فنوكوفو 32 ملم، فيما حطمت منطقة دولغوبرودني الرقم القياسي الإقليمي بـ 33 ملم، أي ما يعادل 62% من المعدل الشهري.

كما سجلت مدينتا كولومنا وموجايسك في إقليم موسكو كميات "غير مسبوقة" من تساقط الثلوج، وفق ما أشار إليه خبراء الأرصاد الجوية.

 
 


