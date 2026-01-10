عاصفة موسكو الثلجية تاريخية تحطم أرقاما قياسية عمرها 56 عاما

وأوضح تيشكوفيتس أن العاصفة كانت على بعد ملليمتر واحد فقط من مساواة الرقم القياسي اليومي لكامل شهر يناير، الذي ما زال صامدا منذ عام 1970، مؤكدا أن موسكو لم تشهد "جحيما ثلجيا" بهذه الحدة في منتصف الشتاء منذ 56 عاما.
وبلغ ارتفاع الثلوج المتراكمة حديثا في العاصمة 23 سنتيمترا في المتوسط خلال يوم واحد، بينما سجلت بعض مناطق موسكو الكبرى معدلات أعلى، حيث بلغت في فنوكوفو 32 ملم، فيما حطمت منطقة دولغوبرودني الرقم القياسي الإقليمي بـ 33 ملم، أي ما يعادل 62% من المعدل الشهري.
كما سجلت مدينتا كولومنا وموجايسك في إقليم موسكو كميات "غير مسبوقة" من تساقط الثلوج، وفق ما أشار إليه خبراء الأرصاد الجوية.
