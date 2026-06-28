عباس عراقجي يصل بغداد

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح الاحد، إلى بغداد في زيارة رسمية يتوقع ان يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين عراقيين، حسبما أفادت وكالة الإنباء العراقية الحكومية.

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