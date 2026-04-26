الأحد 2026-04-26 02:13 م

عباس يهنئ الرئيس الأميركي ترامب بسلامته

الأحد، 26-04-2026 01:00 م
الوكيل الإخباري-   بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيها بسلامته إثر محاولة الاغتيال التي استهدفته وعقيلته، إضافة إلى نائب الرئيس جي دي فانس.اضافة اعلان


وأعرب سيادته في الرسالة، عن إدانته ورفضه لمحاولة الاغتيال، مجدداً رفضه الكامل لكل أشكال العنف من قبل أي جهة كانت.

وفا
 
 


