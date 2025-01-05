عبر الأردن .. دخول أولى قوافل الجسر البري السعودي إلى سوريا

وفي وقت سابق، أعلن المركز عن تسيير جسر بري إلى الأراضي الأردنية نحو سوريا، مشيرا إلى أنه سينقل معدات طبية ثقيلة.
في غضون ذلك، وصلت سادس طائرة إغاثية السعودية منذ قليل إلى مطار دمشق، في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتحمل الطائرة مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
-
البحرية الكورية الجنوبية تجري أول مناوراتها في 2025
-
الدفاعات الروسية تسقط 61 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
الداخلية الألمانية: على بعض السوريين العودة لبلادهم
-
بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية الانتقالية في سوريا
-
الجيش المالي يعتقل "أبو حاش" عقب عملية استخباراتية
-
مجلس الأمن يناقش الإثنين المجاعة في السودان
-
سوريا.. اكتشاف 163 جثة بـ4 مقابر جماعية في درعا خلال أيام