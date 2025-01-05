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عبر الأردن .. دخول أولى قوافل الجسر البري السعودي إلى سوريا

المساعدات السعودية في طريقها إلى سوريا
المساعدات السعودية في طريقها إلى سوريا
الأحد، 05-01-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد دخول أولى قوافل الجسر البري السعودي إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي الأردني، في إطار حملة المساعدات السعودية لسوريا.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلن المركز عن تسيير جسر بري إلى الأراضي الأردنية نحو سوريا، مشيرا إلى أنه سينقل معدات طبية ثقيلة.

في غضون ذلك، وصلت سادس طائرة إغاثية السعودية منذ قليل إلى مطار دمشق، في إطار جسر جوي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا.

روسيا اليوم
 
gnews

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