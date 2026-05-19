الثلاثاء 2026-05-19 04:12 م

عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق
عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق
 
الثلاثاء، 19-05-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-  دوّى انفجار في دمشق، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".اضافة اعلان


وكشف مصدر عسكري لرويترز عن استهداف مركز إدارة الأسلحة في دمشق بعبوة ناسفة زرعت داخل سيارة.

وشوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

عربي ودولي الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

ل

اقتصاد محلي 21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

أخبار محلية الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

خاص بالوكيل عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

ل

عربي ودولي الرئيس السوري يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية

ل

أخبار الشركات منصّة زين وطماطم و “Replit” يختتمون هاكاثون الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

عربي ودولي عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

ل

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 