عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

الوكيل الإخباري- دوّى انفجار في دمشق، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".





وكشف مصدر عسكري لرويترز عن استهداف مركز إدارة الأسلحة في دمشق بعبوة ناسفة زرعت داخل سيارة.



وشوهدت سيارة تحترق في وسط الشارع قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع.







