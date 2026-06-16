الثلاثاء 2026-06-16 02:27 ص

عبور ثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد اتفاق مفاجئ لرفع الحصار الأمريكي

عبور ثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد اتفاق مفاجئ لرفع الحصار الأمريكي
عبور ثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد اتفاق مفاجئ لرفع الحصار الأمريكي
 
الثلاثاء، 16-06-2026 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة Press TV التلفزيونية، نقلاً عن مصادر بحرية، بأن ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعًا إيرانية أساسية عبرت المياه الدولية عقب اتفاق لرفع الحصار الأمريكي.اضافة اعلان


وذكرت القناة أن "ثلاث ناقلات نفط إيرانية على الأقل وسفينتي شحن تحملان سلعًا أساسية نجحت في اجتياز الحصار البحري الأمريكي بأمان، وعبرت السفن المياه الدولية دون عوائق".

ونوهت المصادر بأن السفن الخمس (3 ناقلات نفط وسفينتا شحن تجاري) كانت عالقة ومحاصرة لعدة أشهر بسبب الحصار البحري.

ووفقًا لها، انطلقت هذه السفن وعبرت المياه الدولية دون أي عوائق عسكرية بمجرد دخول التفاهمات الأولية حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا تفويضه الكامل لـ"الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية دون أي رسوم.
 
 


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