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عجز الميزانية الأميركية يرتفع إلى 244 مليار دولار

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية




 

الثلاثاء، 13-08-2024 10:25 م
الوكيل الإخباري-   زاد عجز الميزانية الأميركية في يوليو/تموز الماضي 10% إلى 244 مليار دولار مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.

وارتفع العجز الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو/تموز 2023.

وتوقع خبراء اقتصاديون عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفق رويترز.
gnews

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