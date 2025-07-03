الخميس 2025-07-03 07:27 ص
 

عدة مصابين في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية جورجيا الأميركية

الشرطة أعلنت أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل
الشرطة أعلنت أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل
 
الخميس، 03-07-2025 07:06 ص
الوكيل الإخباري- أفادت السلطات الأميركية أن عدة أشخاص أُصيبوا في حادث إطلاق نار وقع أمس الأربعاء داخل مركز تسوق في مدينة سافانا بولاية جورجيا.اضافة اعلان


وأكدت شرطة سافانا لموقع "فوكس نيوز" أن الحادث وقع في مركز "أوغليثورب مول" حوالي الساعة 5:45 مساءً بتوقيت أمريكا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى الموقع فور تلقي البلاغات عن إطلاق النار، حيث أكدت نقابة رجال الإطفاء الدولية أنها أرسلت فريقًا إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى في المدينة.

وأعلنت الشرطة أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل، وأضافت أنه لا يوجد تهديد قائم في الوقت الحالي.

الجزيرة
 
 
gnews

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