عدد القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس تجاوز عددها في العراق وسوريا

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة abc news الأمريكية بأن عدد من القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس يفوق عدد القوات المتواجدة في العراق وسوريا.



وذكرت الشبكة أنه يوجد 4800 فرد من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، مقارنة بـ2500 جندي في العراق و1500 في سوريا.



وتتصاعد التوترات لليوم الخامس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.

اضافة اعلان



وأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 4000 عنصر من أفراد الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس. لكن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين إنها "انتهكت" سيادة كاليفورنيا بشكل غير قانوني عندما جعلت الحرس الوطني في كاليفورنيا فيدراليا.