عدد القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس تجاوز عددها في العراق وسوريا

وذكرت الشبكة أنه يوجد 4800 فرد من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، مقارنة بـ2500 جندي في العراق و1500 في سوريا.
وتتصاعد التوترات لليوم الخامس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.
وأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 4000 عنصر من أفراد الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس. لكن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين إنها "انتهكت" سيادة كاليفورنيا بشكل غير قانوني عندما جعلت الحرس الوطني في كاليفورنيا فيدراليا.
-
أخبار متعلقة
-
"تجاوزت حدودي".. ماسك يعتذر لترامب
-
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين
-
إسرائيل تبدأ تجنيد جيش من الحريديم مطلع يوليو
-
إدارة ترامب تخطط لترحيل آلاف المهاجرين إلى غوانتنامو
-
احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقة
-
50 جنديا إسرائيليا يعبرون الخط الأزرق في جنوب لبنان
-
جنرال ألماني يدعو لإعادة التجنيد الإجباري في بلاده
-
ضربة موجعة لأوكرانيا.. الجيش الروسي يقضي على تشكيلات "بابل" بالكامل