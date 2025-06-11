الأربعاء 2025-06-11 12:50 م
 

عدد القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس تجاوز عددها في العراق وسوريا

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة abc news الأمريكية بأن عدد من القوات الأمريكية المنتشرة في لوس أنجلوس يفوق عدد القوات المتواجدة في العراق وسوريا.

وذكرت الشبكة أنه يوجد 4800 فرد من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، مقارنة بـ2500 جندي في العراق و1500 في سوريا.

وتتصاعد التوترات لليوم الخامس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.

اضافة اعلان


وأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 4000 عنصر من أفراد الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس. لكن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين إنها "انتهكت" سيادة كاليفورنيا بشكل غير قانوني عندما جعلت الحرس الوطني في كاليفورنيا فيدراليا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال صعود بورصة موسكو معوضة بعض خسائرها

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يصدر بياناً حول إصابة ممرض بشظية بمحيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع

ارشيفية

فلسطين المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

ليلي

منوعات امرأة تخزّن القمامة في منزل فاخر بـ5 ملايين دولار تثير الجدل في شنغهاي - صور

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

تعبيرية

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في باكستان

تعبيرية

مناسبات أسرة موقع الوكيل تهنئ الزميلين أحمد حمدان وبراءة الشلالدة بقدوم مولودتهما "إلينا"

الديوان الملكي: نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد!

أخبار محلية الديوان الملكي ينشر صورا لجلالة الملك والملكة خلال مباراة النشامى



 
 





الأكثر مشاهدة