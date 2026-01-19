الإثنين 2026-01-19 09:15 ص

​​عدد سكان الصين انخفض بمقدار 3.39 مليون نسمة في ختام 2025

الإثنين، 19-01-2026 07:35 ص

الوكيل الإخباري-   اوضحت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الاثنين، على أن عدد سكان هذه الدولة تراجع بمقدار 3.39 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2025 وبلغ 1.404 مليار نسمة.

 وبحسب هذه البيانات، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان، بالإضافة إلى المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ 3.39 مليون نسمة من عام 2024. وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 5.63 مولود لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 8.04 مولود لكل ألف نسمة.

 

ووفقا للأرقام التي قدمها المكتب، بلغ عدد الذكور في الصين في عام 2025 نحو 716.85 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 688.04 مليون نسمة.

وذكر المكتب، أن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما بلغ في الصين 851.36 مليون نسمة، وهو ما يمثل 60.6% من إجمالي سكان البلاد. ووصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر إلى 323.38 مليون نسمة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي سكان البلاد، منهم 223.65 مليون نسمة تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وهو ما يمثل 15.9% من إجمالي سكان الصين.

ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن في الصين في عام 2025 الماضي 953.8 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024. وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، وشكل سكان المدن 67.89% من إجمالي السكان.

 
 


