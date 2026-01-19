​​عدد سكان الصين انخفض بمقدار 3.39 مليون نسمة في ختام 2025

وذكر المكتب، أن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما بلغ في الصين 851.36 مليون نسمة، وهو ما يمثل 60.6% من إجمالي سكان البلاد. ووصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر إلى 323.38 مليون نسمة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي سكان البلاد، منهم 223.65 مليون نسمة تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وهو ما يمثل 15.9% من إجمالي سكان الصين.
ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن في الصين في عام 2025 الماضي 953.8 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024. وانخفض عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، وشكل سكان المدن 67.89% من إجمالي السكان.
