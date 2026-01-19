​​عدد سكان الصين انخفض بمقدار 3.39 مليون نسمة في ختام 2025

الوكيل الإخباري- اوضحت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الاثنين، على أن عدد سكان هذه الدولة تراجع بمقدار 3.39 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2025 وبلغ 1.404 مليار نسمة.

اضافة اعلان

وبحسب هذه البيانات، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان، بالإضافة إلى المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ 3.39 مليون نسمة من عام 2024. وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 5.63 مولود لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 8.04 مولود لكل ألف نسمة.