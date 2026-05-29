عدد سكان اليابان يتراجع بأكثر من 3 ملايين نسمة في 5 سنوات

الوكيل الإخباري-   قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، إن عدد سكان اليابان تراجع بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يسجل وفقا لنتائج التعداد السكاني.

وبحسب بيانات أولية لتعداد عام 2025 نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، بلغ عدد سكان اليابان 123 مليونا و49 ألفا و524 نسمة، بانخفاض يقدر بنحو 3.09 ملايين شخص مقارنة بتعداد عام 2020.

 
 


