عدد سكان اليابان يتراجع بأكثر من 3 ملايين نسمة في 5 سنوات

الوكيل الإخباري- قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، إن عدد سكان اليابان تراجع بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يسجل وفقا لنتائج التعداد السكاني.

