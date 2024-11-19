عدد سكان مصر يزداد بشكل كبير خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري - أعلنت الساعة السكانية الرئيسية بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد سكان مصر نحو 63.3 ألف نسمة خلال الفترة من 2 نوفمبر الجاري إلى اليوم الثلاثاء.



ووصل، عدد السكان بالداخل، اليوم الثلاثاء لـ 107 ملايين و63 ألفا و331 نسمة، بزيادة نحو 3.7 ألف نسمة في اليوم الواحد، و155 نسمة في الساعة الواحدة، و2.5 نسمة في الدقيقة الواحدة.

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ورصدت الساعة السكانية عدد سكان محافظات الجمهورية المصري، وحافظت القاهرة على تصدرها في قائمة الأكثر في عدد السكان حيث سجل عدد سكان العاصمة، اليوم نحو 10 ملايين و377 ألفا و728 نسمة، وجاءت في المركز الثاني محافظة الجيزة، مسجلة نحو 9 ملايين و678 ألفا و466 نسمة، ثم الشرقية في المركز الثالث مسجلة نحو 8 ملايين و48 ألفا و609 نسمات، ثم محافظة الدقهلية في المركز الرابع وبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين و150 ألفا و855 نسمة، ثم البحيرة في المركز الخامس وبلغ عدد سكانها نحو 7ملايين و16 ألفا و963 نسمة.



كما رصدت الساعة السكانية باقي محافظات الجمهورية، حيث جاء في المركز السادس من حيث عدد السكان، محافظة المنيا وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و483 ألفا و7نسمات، ثم محافظة القليوبية في المركز السابع وبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين و235 ألفا و437 نسمات ثم في المركز الثامن محافظة سوهاج وعدد سكانها بلغ نحو 5 ملايين و881 ألفا و352 نسمة، ثم حلت في المركز التاسع محافظة الإسكندرية وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و611 ألفا و633 نسمة، تذيلت محافظة الغربية قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان، وحلت في المركز العاشر حيث بلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و515 ألفا و631 نسمة.



وأوضحت الساعة السكانية من خلال بيانتها المحدثة لحظيا، من خلال الاتصال مباشرة بمكاتب تسجيل المواليد بوزارة الصحة، ان أقل المحافظات في عدد السكان، كانت محافظة جنوب سيناء، حيث بلغ عدد سكانها نحو 117 ألفا و574 نسمة، وتسبقها في الترتيب مباشرة محافظة شمال سيناء ويبلغ عدد سكانها نحو 466 ألفا و93 نسمة.