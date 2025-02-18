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عراقجي: أمير قطر يزور طهران الأربعاء لمباحثات مع القيادة الإيرانية

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أرشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور طهران غدا الأربعاء لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال عراقجي في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "الزيارة ستشمل مباحثات سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة بين البلدين، حيث ستتناول القضايا الإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما في غزة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية في لبنان واليمن وسوريا".

وأكد أن العلاقات بين طهران والدوحة تشهد تقدما ملحوظا، مشددا على أن الشائعات المتداولة بشأن العلاقات الثنائية "لا قيمة لها"، واصفا أمير قطر بأنه أحد الشخصيات البارزة التي تزور إيران بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" يوم الأحد الماضي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة طهران هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في أواخر يناير الماضي، أن البلاد مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في التفاوض مع إيران. 

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى طهران في مايو 2024، وذلك للمشاركة في مراسم تأبين الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه بسقوط طائرته الرئاسية في شمال غرب إيران.

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RT

 
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