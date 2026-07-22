عراقجي: أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "أي عدوان ضد إيران، بما في ذلك استهداف بنيتها التحتية، سيُقابل برد قوي وحاسم"، مشيرا إلى أن أي جهة تساهم في مثل هذا العدوان، بغض النظر عن طبيعة الدعم الذي تقدمه، ستُعتبر أيضا هدفا مشروعا.
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