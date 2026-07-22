الأربعاء 2026-07-22 11:20 م

عراقجي: أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم

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أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:49 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، إن "العقيدة الدفاعية الإيرانية واضحة: العين بالعين".

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وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "أي عدوان ضد إيران، بما في ذلك استهداف بنيتها التحتية، سيُقابل برد قوي وحاسم"، مشيرا إلى أن أي جهة تساهم في مثل هذا العدوان، بغض النظر عن طبيعة الدعم الذي تقدمه، ستُعتبر أيضا هدفا مشروعا.

 
 


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