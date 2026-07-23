عراقجي: أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم

وكتب عراقجي على منصة إكس: "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".
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