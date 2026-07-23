عراقجي: أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم

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الوكيل الإخباري- حذّر وزير الخارجية عباس عراقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. اضافة اعلان





وكتب عراقجي على منصة إكس: "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".





