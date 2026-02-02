عراقجي: إيران عند منعطف حاسم مع واشنطن.. مستعدون للاتفاق أو المواجهة

وشدّد عراقجي في الوقت نفسه "استعداد طهران التام لمواجهة مختلف السيناريوهات".
ودعا الوزير إلى خيار الدبلوماسية، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن "عدم امتلاك الأسلحة النووية"، واصفا إياه بأنه "مفيد للطرفين ويمكن تحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة". واعتبر أن هذا المسار يمثل فرصة تاريخية لخفض التوتر بين البلدين.
في السياق ذاته، أجرى عراقجي سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وتركيا، ناقش خلالها آخر التطورات الإقليمية والدولية، في إطار جهود دبلوماسية إيرانية لتنسيق المواقف مع دول الجوار حول الملفات الساخنة في المنطقة.
من جهة أخرى، قام رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي وأعضاء من الهيئة بزيارة مرقد الإمام الخميني في طهران بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الإسلامية، حيث أكد أن "العدو لن يُسمح له بخلق حالة من انعدام الأمن أو الاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم"، مشيداً بـ"حسم الشعب الإيراني" خلال الفترات الحرجة التي مرت بها البلاد.
