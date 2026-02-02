عراقجي: إيران عند منعطف حاسم مع واشنطن.. مستعدون للاتفاق أو المواجهة

الوكيل الإخباري- أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي دخول بلاده مرحلة حرجة في علاقاتها مع الولايات المتحدة محذرا من احتمال وقوع "سوء تقدير أو اعتداء" من الجانب الأمريكي.



وشدّد عراقجي في الوقت نفسه "استعداد طهران التام لمواجهة مختلف السيناريوهات".



وكتب عراقجي في تغريدة على منصة "إكس": "تقف إيران والولايات المتحدة عند منعطف حاسم من التاريخ"، مضيفاً أن بلاده "مستعدة على قدم المساواة للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف أو للدفاع في مواجهة أي اعتداء".



ودعا الوزير إلى خيار الدبلوماسية، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن "عدم امتلاك الأسلحة النووية"، واصفا إياه بأنه "مفيد للطرفين ويمكن تحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة". واعتبر أن هذا المسار يمثل فرصة تاريخية لخفض التوتر بين البلدين.



في السياق ذاته، أجرى عراقجي سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وتركيا، ناقش خلالها آخر التطورات الإقليمية والدولية، في إطار جهود دبلوماسية إيرانية لتنسيق المواقف مع دول الجوار حول الملفات الساخنة في المنطقة.



من جهة أخرى، قام رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي وأعضاء من الهيئة بزيارة مرقد الإمام الخميني في طهران بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الإسلامية، حيث أكد أن "العدو لن يُسمح له بخلق حالة من انعدام الأمن أو الاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم"، مشيداً بـ"حسم الشعب الإيراني" خلال الفترات الحرجة التي مرت بها البلاد.