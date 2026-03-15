عراقجي: إيران "لا ترى أي سبب للتفاوض" مع الولايات المتحدة

الأحد، 15-03-2026 08:34 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، أنّ طهران غير مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنّ إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب.

اضافة اعلان


وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بُثّت الأحد، "نحن مستقرّون وأقوياء بما فيه الكفاية. نحن فقط ندافع عن شعبنا".


وتابع "لا نرى أي سبب للتحدث مع الأميركيين، لأنّنا كنّا نتحدث معهم عندما قرروا مهاجمتنا"، لافتا إلى أن تجارب التحاور السابقة مع الأميركيين "ليست جيدة".

 
 


