الجمعة 2026-03-20 06:03 ص

عراقجي: إيران لن تُبدي "أي ضبط للنفس" في حال استهداف منشآتها للطاقة مجددا

ز
أرشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 10:06 م

الوكيل الإخباري- حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن طهران لن تمارس أي ضبط للنفس إذا تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم مجددا في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال عراقجي على منصة (إكس) "لقد استخدمنا في ردنا على هجوم إسرائيل على بنيتنا التحتية جزءا ضئيلا من قوتنا. والسبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد".


وأضاف "لن يكون هناك أي ضبط للنفس إذا تعرضت بنيتنا التحتية للهجوم مجددا".

 
 


gnews

