عراقجي: إيران لن تُبدي "أي ضبط للنفس" في حال استهداف منشآتها للطاقة مجددا

الوكيل الإخباري- حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن طهران لن تمارس أي ضبط للنفس إذا تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم مجددا في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

اضافة اعلان



وقال عراقجي على منصة (إكس) "لقد استخدمنا في ردنا على هجوم إسرائيل على بنيتنا التحتية جزءا ضئيلا من قوتنا. والسبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد".