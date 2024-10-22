 
الثلاثاء 2024-10-22 09:25 ص
 
 

عراقجي: إيران مستعدة لأي حرب

عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الثلاثاء، 22-10-2024 09:03 ص

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب.

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وقال عراقجي اليوم الثلاثاء، إن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة، مشددا على أنه إذا استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته فسنرد عليه.

 

وأضاف أن استمرار العدوان الهدف منه تحويل مناطق أخرى إلى غزة ثانية وثالثة ورابعة.

 

وأشار عراقجي إلى أنه أجرى لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب.


وبيّن أن الوضع في غزة ولبنان كارثي ويجب وضع حد لهذا العدوان.

 
gnews

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