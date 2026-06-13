عراقجي: إيران وسلطنة عمان ستصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن مضيق هرمز

12:29 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث تلفزيوني، إن بلاده وسلطنة عمان ستصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وأضاف الوزير: "ستصدر إيران وسلطنة عمان قريبا بيانا بشأن إدارة مضيق هرمز".



وأشار عراقجي أيضا إلى أن مضيق هرمز بقي مفتوحا أمام الملاحة الدولية لسنوات، لكن قرار إيران يعني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان أبدا.





