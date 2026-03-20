عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

الوكيل الإخباري- أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيرته البريطانية إيفيت كوبر خلال اتصال هاتفي، أن أي استخدام أميركي للقواعد البريطانية سيُعتبر "تواطؤا في العدوان" على إيران.





وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، قال عراقجي في هذا الاتصال الذي لم يتضح تاريخه إن "هذه الأعمال ستُعتبر بالتأكيد تواطؤا في العدوان، وستُسجل في تاريخ العلاقات بين البلدين".





