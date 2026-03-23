الإثنين 2026-03-23 03:05 ص

عراقجي: استهداف بوشهر قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي واسع

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي
 
الإثنين، 23-03-2026 01:35 ص
الوكيل الإخباري-    حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات خطيرة لأي استهداف عسكري لمحطة بوشهر النووية، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة، بما يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والسكان داخل إيران وخارجها.اضافة اعلان


وجاء هذا التحذير في رسالة رسمية وجّهها عراقجي إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجمات التي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتاها ضد منشآت نووية إيرانية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفتها للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
 


وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: استهداف بوشهر قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي واسع

